REPORTAGE - Inondations dans le Pas-de-Calais : des centaines de personnes manifestent pour demander de l'aide

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté, samedi, en soutien aux habitants sinistrés de Blendecques, dans le Pas-de-Calais. Dans cette commune, les riverains ont été frappés par plusieurs épisodes d'inondations depuis novembre. Face à cette situation, ils demandent des travaux d'urgence.

Partir ou rester. C'est la question que de nombreux habitants de Blendecques, dans le Pas-de-Calais, se posent. La commune a été touchée par plusieurs épisodes d'inondations depuis novembre. De quoi pousser à bout les résidents qui ont manifesté, samedi 13 janvier, pour demander des travaux d'urgence. "On est écoeurés, on en a marre. On veut que ça bouge, que l'entretien de la rivière, les digues, soit fait en temps et en heure", déplore une résidente de la commune dans le reportage en tête de cet article.

TF1

Travaux ou expropriations ?

Près de 500 personnes issues de Blendecques et des communes voisines étaient présentes lors de la mobilisation pour demander une action rapide de l'État. "Nous en avons ras-le-bol, ras-le-bol complet, on a de l'eau partout, les murs suintent, faut que ça bouge. Le gouvernement doit faire quelque chose, nous en avons marre de recommencer toujours la même chose", souffle parmi les manifestants Stéphane Opart, 67 ans. "Il y a urgence, les gros travaux doivent être faits, tout doit être repensé pour qu'il n'y ait plus d'inondations", réclame de son côté David Vilain, co-créateur du collectif "Blendecques Aa plus jamais ça".

Dans certains quartiers de la commune, l'eau est montée à plus de 1,20 mètre. Des travaux d'urgence doivent démarrer lundi à Blendecques, a annoncé le préfet du Pas-de-Calais Jacques Billant lors d'un point presse. "Il s'agit d’effectuer un certain nombre d'opérations de curage, de réparer les déversoirs, de faire des nettoyages de berges et de les consolider", a-t-il indiqué.

Malgré ces annonces, d'autres résidents de la commune ont déjà baissé les bras. "Je veux vraiment partir, parce que l'eau, elle n'arrête pas de monter", confie une manifestante à l'équipe du 13H de TF1. "Ce qu'on voudrait, c'est qu'on nous rachète la maison au bon prix, avant l'inondation", demandent de leur côté Alain et Nathalie, dont le pavillon situé en bordure de l'Aa et envahi par les eaux plusieurs fois est désormais invendable.