VIDÉO - Inondations subites en Normandie : "Ça faisait deux ans que je rénovais, il faut tout refaire"

Des pluies intenses sont tombées en Normandie et l'eau est montée rapidement. Les habitants ont été surpris par les intempéries. Ce mardi, ils constatent l'étendue des dégâts.

L'heure n'est pas encore au nettoyage pour Romain, mais à la constatation. Il souhaitait mettre une maison en location à Saint-Germain-sur-Ay (Manche) d'ici le mois d'avril : "Ça fait deux ans et demi que je suis en train de rénover petit à petit, les week-ends. J'en voyais le bout, et au final, il faut tout refaire, on repart de zéro", se désole-t-il.

A l'extérieur, l'eau est montée au début de la nuit jusqu'à 50 centimètres. Une habitante a dû quitter sa maison. "La voiture que vous voyez là-bas, c'est celle de mon conjoint. Là, l'eau est un peu descendue, mais hier, elle était beaucoup plus haute. L'eau est rentrée dans le moteur, à mon avis c'est fichu", montre-t-elle dans le reportage en tête de cet article.

La vigilance orange pas déclenchée

La Brosse, rivière traversant le village de Saint-Germain-sur-Ay, est sortie de son lit. Dans les endroits où l'eau redescend, on passe au nettoyage. Et monsieur le maire est mis à contribution. Surpris par la montée rapide des eaux, il a dû prendre des mesures : "Une vingtaine de maisons sont inondées, on a relogé quatre personnes dans des gîtes, grâce à des gens qui ont bien voulu nous en prêter. Et puis certaines personnes ont préféré rester chez elles en se mettant à l'étage."

La vigilance orange n'avait pas été déclenchée hier dans la Manche. En plus des inondations, des vagues submersives ont été captées hier sur les côtes du Cotentin.