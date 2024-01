Neige : ce village de Haute-Loire porte décidément bien son nom

À Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire, il faisait moins 7°C ce mardi matin et les rues sont recouvertes de neige. Pas de quoi impressionner les habitants. L'une de nos équipes s'est rendue dans le village pour voir s'il portait bien son nom... et il semble bien que ce soit le cas.

Le village de Saint-Bonnet-le-Froid porte-t-il bien son nom ? L'une de nos équipes est partie y mener l'enquête en ce mardi enneigé. Ici, "c'est Saint-Bonnet-le-Froid, pas Saint-Bonnet-plage", plaisante d'emblée un habitant dans le reportage ci-dessus. Un autre enchaîne sur le même ton : "Il y a deux indices dans Saint-Bonnet-le-Froid : bonnet et froid". Il fait moins sept degrés ce mardi matin, rien d'anormal pour le maire du village que nous croisons en plein travail. "Les hivers d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'antan", assure-t-il. Avant de prendre à témoin un aîné de sa commune, qui répond aussi sec : "Il ne fait pas froid. Ici, on a eu du moins 15 °C et du moins 20 °C. Je me rappelle de 56 où on a eu du moins 35 °C".

Dans son restaurant, Jacques Marcon conserve quelques anciennes photographies du village. Preuve qu'ici, les conditions ont toujours été difficiles. "Saint Bonnet était un village de bûcherons à l'origine, au XIᵉ siècle, et c'est vrai qu'ils ont commencé à déboiser tout autour. C'est pour ça que le village est construit tout en long pour se protéger", indique-t-il. "Moi je dis souvent, poursuit-il avec un sourire amusé, qu'avec le réchauffement, on est plutôt au bon endroit maintenant, parce que c'est vrai que les gens viennent chercher le frais l'été".

Quelques mètres plus loin, notre équipe rencontre Yvette et Roland, à qui il ne faut surtout pas dire qu'il fait froid. Ici, c'est dans les gènes : "Mais non, il ne caille pas, on est bien ! On est habitués quand même", lancent-ils. Nos journalistes, eux, le sont un peu moins, alors ils acceptent un petit café pour se réchauffer.