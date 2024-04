Andorre : des tonnes de roches au pied des immeubles après un éboulement impressionnant

Les intempéries ont provoqué un éboulement spectaculaire lundi à Andorre-la-Vieille. Un rocher de 180 tonnes a dévalé la montagne avant d'arrêter sa course au pied des immeubles. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

En quelques secondes, sur les images du 13H de TF1 ci-dessus, on voit le rocher dévaler la falaise à toute vitesse, devant des spectateurs médusés. La pierre fait une chute de 2000 mètres et termine sa course juste devant les habitations d'Andorre-la-Vieille. Une masse rocheuse impressionnante : elle mesure près de trois fois la taille d'un homme et pèse 180 tonnes.

"On a entendu un bruit très fort, raconte une habitante. Il y avait une fumée qui descendait comme si elle allait nous absorber, et la pierre s'est arrêtée là". "Ça fait vraiment peur (...) C'est une zone à risque", témoigne un autre.

L'éboulement est lié aux récentes pluies dans la zone. Il a fallu alors rapidement sécuriser le secteur. "On a eu la chance qu'il s'est arrêté juste ici. Mais il y avait un peu le risque qu'il continue à rouler parce qu'il pleuvait beaucoup. C'est du terrain très mou, alors on a essayé d'assurer la zone en faisant un très grand trou derrière", explique un conducteur de pelleteuse.

Sur place, aucun blessé et peu de dégâts matériels. Seuls des jardins ont été endommagés, et la route a dû être fermée pendant quelques heures. Un bilan similaire à celui enregistré en 2019, lorsqu'un pan de la montagne s'était déjà détaché à quelques kilomètres de là.