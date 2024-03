VIDÉO - Vents tourbillonnants sur l'île d'Yeu : les images impressionnantes des maisons touchées

Des vents particulièrement violents ont balayé l'Île d'Yeu en Vendée mercredi soir, touchant une soixantaine de maisons sur leur passage. Un phénomène qualifié de "mini-tornade" par la mairie. L'équipe de TF1 sur place vous montre les images.

Des toitures arrachées, des arbres déracinés et, au bord de mer, les baies vitrées d'une maison soufflées. Mercredi soir, des vents violents allant jusqu'à 116 km/h, liés à la dépression atmosphérique Nelson, ont balayé l'île d'Yeu (Vendée). Un phénomène qualifié de "mini-tornade" par la mairie. Dans le quartier que filme notre équipe dans le reportage ci-dessus, ils ont tout ravagé sur leur passage en quelques instants à peine. "Les tuiles se sont envolées à 50, 60 mètres", raconte un habitant qui ne peut que constater l'étendue des dégâts ce jeudi matin. "C'est impressionnant. On n'a même pas le courage de verser une larme tellement c'est fort", se désole-t-il.

Notre reportage montre des images envoyées par un riverain, qui témoignent de la puissance du phénomène. En tout, une soixantaine de maisons ont été touchées. "Des impacts de dalles, des pierres, des cailloux, des branches, tout a volé", résume un autre habitant. Une personne a été blessée légèrement.

L'île seulement accessible par hélicoptère ce jeudi

Ce jeudi matin, les agents municipaux et les pompiers sont à pied d'œuvre. Depuis la veille au soir, ils ont réalisé une cinquantaine d'interventions. Et ce n'est pas fini. Les priorités désormais, rétablir l'électricité ou encore dégager les routes, "pour essayer de libérer les différentes voies d'accès", explique face à notre caméra Romain de Biasio, chef de centre des sapeurs-pompiers de l'île. "Et essayer aussi, poursuit-il, de protéger les toitures en retuilant, en bâchant pour éviter éventuellement des dégâts à l'intérieur des maisons causés par les infiltrations d'eau".

Le temps presse, car le vent devait se renforcer à nouveau en début d'après-midi. Les liaisons maritimes vers l'île d'Yeu ont d'ailleurs été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Seul moyen de se rendre sur place ce jeudi, l'hélicoptère.