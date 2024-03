"Je ne m'attendais pas à ça" : 20 centimètres de neige en Haute-Loire... au début du printemps

Trois départements ont connu des chutes de neige importantes et très tardives, au tout début du printemps. Au Pertuis (Haute-Loire), les habitants ont eu la surprise de retrouver une vingtaine de centimètres de neige tombée dans la nuit.

Une semaine après le début du printemps, Frédéric Cottier, employé municipal, a repris le volant de la déneigeuse. Sur les routes de Pertuis, en Haute-Loire, il a dégagé 20 cm de neige tombée la nuit dernière. "Je ne m'attendais pas à voir ça ce matin. Une neige lourde et en quantité quand même pour un début d'avril", dit-il.

"La semaine dernière, on est pratiquement en t-shirt et on faisait le jardin"

Dans les Cévennes, la neige est tombée en abondance, parfois jusqu'à 30 cm. Cet épisode a surpris les automobilistes et provoqué quelques problèmes de circulation. En Haute-Loire, un camion a fini sa route dans le fossé.

Plus à l'ouest, en Lozère, perché à 1000 mètres d'altitude, la commune de Saint-Chély-d'Apcher, a aussi vu tomber 20 cm de neige. Ce n'est pas inhabituel à cette époque dans la région. Ce qui surprend les habitants, c'est la variation de température. "La semaine dernière, on est pratiquement en t-shirt et on faisait le jardin. Donc, là, oui, parce que c'est tombé d'un seul coup", constate une riveraine.

Jeudi, à l'ouest du pays, le vent va souffler à plus de 100 km/h. Six départements, de la Charente au Finistère, sont placés en vigilance orange. Les rafales les plus violentes sont attendues à la mi-journée. Une forte houle est également attendue sur les côtes du Var, placées en vigilance orange vagues submersion.