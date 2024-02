REPORTAGE - "Les gens vont être désespérés" : les sinistrés du Pas-de-Calais en proie à de nouvelles inondations

Après les inondations de novembre et janvier derniers dans le Pas-de-Calais, le fleuve de la Canche sort de nouveau de son lit ce jeudi. Les habitants de la commune de Brimeux, où s'est rendue une équipe de TF1, vivent un calvaire sans fin et font leur possible pour protéger leurs habitations.

Patrick se barricade. Il dépose à l'entrée de sa maison une enseigne en carton et quelques sacs de sable afin de retenir l'eau encore quelques heures. "Ras-le-bol. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais il ne faut pas que ça continue parce que les gens vont être désespérés", alerte-t-il. "Il va y avoir des suicides, c'est terrible, ils vont abattre les maisons", poursuit cet habitant de Brimeux.

Le fleuve de la Canche est encore sorti de son lit ce jeudi dans le Pas-de-Calais, pour la troisième fois depuis novembre. Le secteur de Brimeux, près de Montreuil-sur-Mer, "est le plus touché, sans toutefois engendrer à ce stade de demande d'interventions des sapeurs-pompiers", a affirmé la préfecture du Pas-de-Calais. Dans le village, l'eau monte jusqu'aux chevilles, mais elle n'a pas encore pénétré les maisons.

Les agents municipaux bouchent les égouts avec du sable pour freiner sa progression. "C'est une solution de fortune, mais si on ne fait pas ça, ça sera toujours inondé", réagit l'un d'entre eux dans le reportage en tête de cet article. Des pompes ont également été mobilisées pour vider les rues, car l'eau monte et s'approche des habitations.

Ça fait trois fois, on en a marre Marise, habitante de Brimeux

Maryse observe la scène depuis chez elle, impuissante. "Ça m'inquiète beaucoup. On dort très mal et on est stressé. Ça fait trois fois, on en a marre", se désole cette habitante. 40 millimètres de pluie sont tombés en 36 heures, l'équivalent de deux semaines de précipitations. "On se protège comme on peut, ballots de paille, plastique, derrière des parpaings", lance Albert, pointant du doigt le portail de sa sœur qu'il est venu aider.

"Normalement, je devais repartir aujourd'hui sur Valenciennes, et je pense que je vais finalement passer mes vacances sur Brimeux", déplore Albert. La crue qui affecte la Canche devrait cependant être "moins importante que celles de novembre 2023 et janvier", a nuancé Vigicrues dans son communiqué de 10 heures. Les autres principaux cours d’eau du département sont placés en vigilance jaune.

300 demandes de relogement temporaire déposées dans le Pas-de-Calais

Le Pas-de-Calais a quant à lui été placé mercredi en vigilance orange "pluie-inondation" avant de repasser au jaune dans l'après-midi. Le département a déjà été touché par plusieurs semaines de crues éprouvantes. Des pluies inédites sont tombées en novembre, près de trois fois la normale, entraînant trois semaines de crues, puis de nouvelles inondations en janvier lorsqu'il s'est remis à pleuvoir.

Quelque 6.500 habitations ont été sinistrées en novembre et 2.800 en janvier, selon la préfecture. Près de 300 demandes de relogement temporaire ont été déposées dans le département.