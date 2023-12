VIDÉO - Inondations en Seine-Maritime : "Un phénomène exceptionnel"

Une montée des eaux très brutale a surpris mardi les habitants de Montivilliers (Seine-Maritime), près du Havre. Le centre-ville est inaccessible. Les secours sont intervenus une cinquantaine de fois.

Les habitants de Montivilliers (Seine-Maritime) face aux inondations. "On est partis acheter une pompe en urgence, des sacs de sable, on a fait un barrage comme on peut et puis on essaie d'évacuer l'eau. On a perdu 10 cm en quelques heures", témoigne l'un d'eux, qui venait d'acheter son logement.

Daniel a été alerté par ses locataires. Il a les larmes aux yeux en constatant les dégâts : "On fait tout pour avoir quelque chose, bien l'entretenir, et d'un seul coup, sans prévenir, ça nous arrive comme ça". La Lézarde, une rivière, est sortie de son lit la nuit du lundi au mardi 5 décembre, conséquence de pluies en continu. Soixante millimètres d'eau sont tombés en vingt-quatre heures, c'est l'équivalent de trois semaines de précipitation, en temps normal.

"On ne va pas dormir"

"On est sur un phénomène exceptionnel, cumulé avec les autres pluies du mois de novembre, on arrive à plus de 200 mm sur un mois, c'est énorme... C'est très très très rare", affirme Gaëlle Le Mao, responsable des espaces publics à la mairie de Montivilliers. Par conséquent, des quartiers et des routes sont submergés, des commerces privés d'électricité et les habitants sont cloîtrés chez eux.

Il y a vingt ans, la commune avait subi d'importantes inondations. Depuis, dans une résidence pour seniors, les appartements sont situés aux étages, seuls les bureaux ont été inondés. Michelle et son mari, s'inquiètent de voir la pluie continuer à tomber : "On ne va pas dormir, on va veiller. C'est la troisième fois en 25 ans, depuis qu'on habite ici." À Montivilliers, la pluie devait cesser de tomber au milieu de la nuit de mardi à mercredi.