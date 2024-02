VIDÉO - Manque de neige : ces stations de ski contraintes de fermer leur domaine

En pleine saison des sports d'hiver, des stations de ski sont confrontées au manque de neige dû au réchauffement climatique. Un peu partout en France, des stations ont déjà dû fermer temporairement leur domaine. Les stations tentent de s'adapter.

Une étendue d'herbe séchée... et seulement quelques fines couches de neige éparses. Le constat est flagrant : depuis quelques jours, il n'y a plus de neige dans la station de ski de Saint-Colomban-des-Villards, en Savoie, à 1 100 mètres d'altitude. "Ça me fait mal au cœur de ne plus reconnaître les paysages enneigés de l'hiver", déplore une visiteuse, qui s'est résolue à "apprendre à [ses] enfants à nager plutôt qu'à skier".

"20 % des recettes de l'année ne rentrent pas"

Il y a trois ans, le domaine croulait sous deux mètres de neige. Cette année, le maire du village, Pierre-Yves Bonnivard, a été obligé de fermer les pistes, en attendant de nouvelles chutes de neige. "Une fermeture temporaire en pleines vacances de février, ce n'est jamais arrivé", admet l'édile, qui ajoute que "c'est quasiment 20 % des recettes de l'année qui ne rentrent pas".

L'absence de neige et la fermeture des pistes ont des conséquences sérieuses sur les commerces de Saint-Colomban-des-Villards. Une boutique de location de skis du village est ainsi désertée par les clients. La responsable, qui se tient devant plusieurs rangées de skis non loués, est résignée. "On espère qu'il va neiger", souffle-t-elle.

Un peu partout en France, d'autres stations ont dû fermer temporairement leur domaine par manque de neige. C'est notamment le cas de celles situées à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura), La Balme (Savoie), Chastreix-Sancy (Puy-de-Dôme), Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère) ou encore à Grand-Puy (Alpes-de-Haute-Provence), comme le montre la carte ci-dessous.

La carte des stations de ski fermées en février 2024. - Capture TF1

98 % des stations européennes en danger en cas d'une hausse de 4°C

Selon une étude publiée en août 2023 dans la revue scientifique Nature Climate Change, le manque de neige dû au réchauffement climatique menace la quasi-totalité des stations de ski européennes. Selon les chercheurs, qui se sont basés sur 2.234 stations situées dans 28 pays européens, 53 % de ces stations de ski "devraient être exposées à un risque très élevé d'approvisionnement en neige en cas de réchauffement climatique de 2°C", sans recours à la neige de culture. Dans un scénario d'une hausse des températures de 4°C, 98 % des stations seraient confrontées à cette pénurie de poudreuse. En cas de réchauffement global de +3°C, 93 % des stations des Alpes françaises et 98 % de celles des Pyrénées seraient en péril.

En revanche, si les stations recourent à la production de neige artificielle, la proportion de stations à risque baisserait à 27 % (hausse de 2°C) et 71 % (4°C). Mais la fabrication de neige induit une forte demande en eau ainsi qu'en énergie... ce qui peut contribuer à l'accélération du changement climatique. En France, 150 stations de ski ont déjà dû fermer leurs portes en raison des effets du changement climatique.

Pour pallier l'absence de neige, les communes réagissent. Elles parlent de survie économique en offrant des alternatives aux touristes. Ces derniers peuvent par exemple s'essayer à la tyrolienne ou encore au tubing, soit une glissade sur une piste à bord d'une grosse bouée.