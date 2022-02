REPORTAGE - Étretat se calfeutre face à la tempête Eunice

Pour leur part, certains vacanciers repartent dans le Nord-Pas-de-Calais et l’arrivée de la tempête ne les arrange pas. Ils vont devoir s’adapter. "C'est sûr, il y a une petite appréhension, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Si ça souffle trop fort, on s'arrêtera quelque part, on va attendre que ça passe", assure un vacancier au micro de TF1.

Dans la région, la circulation ferroviaire est perturbée. La plupart des lignes sont pour l’instant à l’arrêt. Pour beaucoup, le programme de l’après-midi est de rester au chaud et de se mettre à l'abri du vent. La tempête va continuer sa route vers le Nord de l'Hexagone dans les prochaines heures.