Même s'il est officiellement censé arriver dans trois jours, l'été se fait encore attendre. Des orages très violents sont attendus dans les prochaines heures dans l'ouest et le centre de la France. Le phénomène météorologique responsable de ces intempéries ? La "goutte froide". Explications.

Malgré l'arrivée de l'été, le soleil n'est toujours pas décidé à pointer le bout de son nez. "On a chaud, puis on a froid le lendemain, puis il pleut... On ne se sent pas du tout proche de l'été", confirme une passante croisée par l'équipe du 20H de TF1 dans le reportage ci-dessus. Le phénomène responsable de cette météo tient en deux mots : "goutte froide". Un terme que beaucoup de Français ne connaissent pas...

Des températures plus estivales fin juin ?

Concrètement, pendant une "goutte froide", une masse d'air chaud venue du sol rencontre de l'air froid en altitude. L'écart de températures peut être de 40 degrés. Cela forme des nuages pouvant mesurer 15 mètres de long. Une réaction qui n'est pas sans conséquence. "Avec la présence de cette 'goutte froide', on a des dégradations orageuses, précise Christelle Robert, prévisionniste chez Météo-France. Plusieurs salves orageuses sont attendues, avec parfois des orages fortement pluvieux qui vont être associés à des fortes rafales de vent, des chutes de grêle localement également."

Peu de zones seront épargnées par ces intempéries. D'abord localisés du sud ou nord, les orages se concentreront, mercredi 19 juin, à l'ouest du pays. Ils progresseront ensuite vers l'est de la France. "En revanche, cela va être beaucoup plus calme en fin de semaine. Donc, le week-end prochain et, sans doute, la dernière semaine de juin devraient être des périodes très estivales", rassure Evelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1-LCI.

Ce genre de situation de "goutte froide" se répète toutefois depuis plusieurs mois sur la France, conduisant à de longues périodes de précipitations, comme au printemps. "Mai est marqué par un excédent de pluviométrie important, que l'on évalue proche de 50% de pluviométrie supplémentaire en moyenne en France par rapport à un mois de mai classique, mais avec de grandes disparités", faisait remarquer à TF1info Christine Berne, climatologue à Météo-France, le mois dernier. La "goutte froide" devrait se diriger vers les pays de l'Est de l'Europe dès la fin de la semaine.