VIDÉO - Encore des inondations dans le Pas-de-Calais : "On nous promet des choses, mais rien n'est fait"

Le Pas-de-Calais est en vigilance orange pour crue. Certains cours d'eau ont déjà commencé à déborder dans les maisons. Le 13h de TF1 est allé à la rencontre des habitants sinistrés.

À Neuville-sous-Montreuil (Pas-de-Calais), des maisons sont cernées par un torrent d'eau, des routes inondées. Le maire, Olivier Deken, s’inquiète. "C’est que l’eau du marais qu’on essaie de contenir derrière des digues, eh bien, les digues sont trop petites, ça passe par-dessus et ça inonde les habitations. On sait que dans la journée, on va être dans l'eau", explique-t-il.

Des habitants angoissent. Ils ont déjà tout perdu plusieurs fois, en novembre et en janvier dernier. Christophe, lui, doit faire fonctionner des souffleries 24h/24. Alors que sa maison est encore humide à plus de 80%. "Ça nous fait peur parce qu'on voit qu'on nous promet des choses, mais rien n'est fait et personne ne bouge. Il y a une trentaine de maisons qui ne sont plus habitées."

Routes fermées

Des pompes sont activées à plusieurs endroits. Mais elles sont déjà presque sous l’eau. Il n’y a pas que la Canche qui a débordé. Près de Saint-Omer, les précipitations ont provoqué un accident avec plusieurs véhicules. Les services des routes doivent fermer certains axes.

À Bourthes, le fleuve l’Aa n’était pas en vigilance orange ce lundi matin. Il a subitement débordé. C’est même tout le village qui menace d’être isolé par la montée des eaux. Certaines routes y sont déjà impraticables, à la fois pour les piétons, mais aussi pour les véhicules.