Le grand froid arrive : "Toute la France va être concernée"

Après un Noël doux, une baisse drastique des températures est attendue en France dès ce week-end. De l’air polaire va progressivement investir le pays. TF1 fait le point sur ce à quoi il faut s'attendre.

L'année 2024 démarre sous une fraîcheur hivernale. Après des fêtes de fin d'année placées sous le signe de la douceur, l'air va significativement se rafraîchir ce week-end. "C'est tout simplement de l'air polaire, froid, qui va envahir le pays. Ce qu'on remarque, c'est que toute la France va être concernée par cette baisse sensible des températures", commente Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1-LCI, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

La baisse du mercure, qui touche actuellement de façon extrême la Suède, comme le montre le début de notre reportage, s'amorce dès ce vendredi 5 janvier, avec entre 6 et 7°C prévus en moyenne sur le pays. Les températures continueront ensuite à chuter : il fera entre 3 à 4°C en moyenne samedi matin, puis de 0 à 2°C dimanche aux aurores. "On ne parle pas de vague de froid, mais plutôt de froid remarquable par rapport à la douceur que l'on a connue ces derniers temps", poursuit notre experte.

Le froid va encore s'intensifier en début de semaine prochaine. "Le renforcement des conditions anticycloniques favorise l'offensive du froid en France avec des températures en nette baisse situées quelques degrés sous les normales saisonnières", précise Météo-France pour ses prévisions du 8 au 14 janvier.

Dès lundi matin, il faudra ainsi s'attendre à des températures en dessous de zéro à Paris (-3°C), Amiens (-3°C), Strasbourg (-3°C) ou encore Aurillac (-4)°C. Mardi matin, une large partie de l'Hexagone va basculer dans des températures négatives, y compris dans la moitié sud avec -2 à la Rochelle et -1 à Tarbes.

Le "Moscou-Paris" à l'origine de cette chute des températures

Le "Moscou-Paris" est un vent froid venu de Russie et d'Europe du Nord. Cet anticyclone est en train de se positionner sur les îles britanniques, chassant le courant d'ouest qui apportait de l'humidité. Un flux continental prendra ainsi sa place. L'air, rendu plus lourd, va descendre vers le sol et devenir polaire.

Connu pour son froid glacial, ce vent est aussi très sec. Il ne devrait donc pas apporter de précipitations. En montagne cependant, la neige tombera dès ce week-end, y compris en très basses altitudes. Ce retour d'un léger froid n'éclipse pas une tendance globale au réchauffement climatique, l'année 2023 étant la 2ᵉ année la plus chaude en France, avec une température moyenne de 14,4°C.