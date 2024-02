"Mon lit a tremblé" : des Niçois évacués après un éboulement impressionnant causé par les pluies torrentielles

À Nice, où des pluies record sont tombées ces dernières heures, un nouvel éboulement s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Les dégâts sont importants et un arrêté de péril imminent a été pris pour les logements voisins. Une équipe de TF1 s'est rendue sur les lieux du sinistre.

La falaise s'est effondrée peu avant 2 heures du matin ce mardi, et a enseveli en contrebas un hangar, un poids lourd et quatre voitures. Une seule est encore visible sous les gravats. "Le bruit, c'est comme si vous preniez trois ou quatre bonbonnes de gaz et que vous les faisiez sauter dans une maison, raconte Sébastien Lombardo, habitant de ce quartier niçois sinistré, dans le reportage de TF1 ci-dessus. J'ai sauté de mon lit, carrément. Ça m'a fait sursauter. J'ai le lit qui a tremblé, j'ai eu très peur".

Ce sont les pluies torrentielles des deux derniers jours qui ont provoqué l'effondrement. Ce mardi matin, Sébastien regagne son logement, fatigué et surtout inquiet : "Il ne pleut pas souvent à Nice, mais quand il pleut, c'est une catastrophe, surtout ici. C'est simple, la route est transformée en rivière. Ce n'est quand même pas très rassurant de savoir qu'il va pleuvoir derrière, alors que la falaise vient juste de tomber..."

110 millimètres de pluie, un record pour un mois de février

Huit de ses voisins ont, eux, été évacués en urgence. Un arrêté de péril imminent a été pris pour leur logement. "Ces personnes sont déplacées le temps que l'on puisse sécuriser la falaise, elles ont été relogées par la municipalité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de victimes malgré l'importance de la chose, 500 mètres cubes tombés, on est sur des volumes très importants", souligne Gaël Nofri, adjoint au maire (Horizons) délégué au territoire des collines niçoises.

D'autres glissements de terrain ont eu lieu lundi à Nice. Les dégâts ne sont que matériels, mais ils sont parfois impressionnants, comme ci-dessous cette route partiellement détruite.

TF1

En l'espace de 24 heures, il est tombé sur Nice 110 millimètres de pluie, un record pour un mois de février.