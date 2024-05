VIDÉO - Une habitante de l'Aisne meurt après une coulée de boue dans sa maison : le récit du drame

Une femme est morte dans l'Aisne dans la nuit de mercredi à jeudi, emportée par une coulée de boue qui a totalement détruit la façade de sa maison. Son compagnon est grièvement blessé, les habitants du village très choqués. Le maire de Courmelles, où s'est rendue une équipe de TF1, dit avoir vécu "une scène de guerre".

Il ne reste plus qu'une maison éventrée, et des pièces qui s'offrent désormais aux regards des riverains. Toute la matinée ce jeudi, les opérations de déblayage se sont poursuivies. Courmelles et ses 1800 habitants pleurent l'une des leurs. "Toute notre rue est en deuil, parce qu'on se connaît tous, donc c'est bien malheureux", se désole l'un d'eux dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. "Je n'avais jamais vu ça depuis 34 ans que j'ai fait construire ici. ( ) Ça a été terrible quand ça a claqué", assure un autre.

La coulée de boue s'est produite dans ce village de l'Aisne, au sud-ouest de Soissons. Vers minuit, des pluies intenses provoquent des ruissellements le long de la colline située derrière cette maison. Les cumuls sont si importants que l'eau s'infiltre dans les pièces et commence à s'accumuler. "L'eau est arrivée derrière cette maison, indique la journaliste de TF1 Lise Cloix dans notre reportage. Elle s'est accumulée sur la façade jusqu'à la propulser, la faire exploser. Le torrent a atteint jusqu'à 1m80 de hauteur."

Occupante de la maison, une femme de 57 ans est emportée par les flots. Son corps sera retrouvé à plus de 200 mètres. Son mari, grièvement blessé, a été hospitalisé.

"Tout le monde essaie de sauver sa peau"

Alerté par des riverains, le maire est arrivé immédiatement sur les lieux. Face à notre caméra, il raconte avoir alors découvert "une scène de guerre" : "Une ligne électrique au sol, un courant d'eau terrible. Je recule même la voiture parce que je vais être emportée par le courant, détaille Arnaud Svrcek. Et puis alors là, le constat est édifiant, parce que c'est une scène de guerre, répète-t-il, c'est-à-dire que tout le monde essaie de sauver sa peau".

Face à un phénomène d'une ampleur inédite, près d'une soixantaine de pompiers ont été réquisitionnés. "On mène des opérations de secours, nous explique le colonel Thierry Darras, directeur départemental adjoint du SDIS de l'Aisne, avec à la fois ces opérations de recherche d'une part, mais également de mise en sécurité des populations, et notamment une famille où on a finalement demandé à ces personnes de monter à l'étage pour venir les prendre en charge avec les sauveteurs aquatiques".

Malgré le drame, les pompiers saluent ce jeudi matin la mobilisation citoyenne dans la commune. Des agriculteurs s'affairent actuellement à dégager des routes et enlever la boue.