"On n'a pas le choix, il faut attendre que ça baisse" : des habitants de Bouzonville piégés par les inondations

La Moselle n'en finit pas de subir les effets des intempéries. Après des pluies diluviennes, des rivières sont sorties de leur lit. À Bouzonville, un quartier s'est réveillé complètement inondé.

Des habitants de Bouzonville (Moselle) se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. "On n'a pas le choix, il faut attendre que ça baisse", lance une dame depuis sa fenêtre du rez-de-chaussée, bloquée dans sa maison. Ce quartier est complètement inondé, et une dizaine de pompiers amphibiens se relaient depuis la veille pour assister les habitants.

Une cinquante de familles sont prises au piège. Quelques évacuations ont eu lieu dans la matinée ce samedi, et devraient se poursuivre dans l'après-midi. La propriétaire d'un café inondé revient sur les lieux, escortée par les pompiers. "C'est catastrophique", soupire-t-elle en constatant les dégâts, "il n'y a plus rien à récupérer... Il y a du travail, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire le ménage".

La veille, le centre-ville avait été touché par des pluies diluviennes, qui ont généré des torrents d'eau et de boue. Il est tombé sur la Moselle l'équivalent d'un mois de précipitations en quelques heures. La rivière a ensuite débordé pendant la nuit. En attendant une décrue qui s'annonce très lente, le maire et les pompiers restent mobilisés. Ce matin, Bouzonville se réveille en partie coupée du monde, plusieurs routes d'accès restant impraticables. La situation devrait s'améliorer ce samedi après-midi dans le nord de la Moselle, mais de nouveaux orages sont attendus plus au sud.