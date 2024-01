VIDÉO - Neige au Nord, douceur au Sud : les belles images de la France coupée en deux

Les pieds dans la neige pour les uns, les pieds dans l’eau pour d’autres. Ce jeudi 18 janvier, la France offre un spectacle contrasté. Tandis que la neige recouvre le Nord, d’autres se baignent dans la mer quelques km plus au sud.

Deux salles, deux ambiances. Ce jeudi 18 janvier, la France nous offre un contraste météorologique saisissant. Tandis que le tiers nord compose avec neige et verglas, le Sud bénéficie d’un redoux aussi ensoleillé que spectaculaire pour la saison. D’un extrême à l'autre du pays, on comptait ainsi pas moins de 20°C d’écart ces dernières heures.

"C’est incroyablement beau, je me sens chanceuse d’être là", témoigne, au micro de TF1, une touriste émerveillée de découvrir Paris toute parée de blanc. Pour l’occasion, certains habitants ont bravé le froid pour s’offrir, depuis Montmartre, à 130 mètres d’altitude, une vue inoubliable sur la capitale enneigée. "Je suis un peu ému", confie l’un d’eux en contemplant.

Manches courtes et bain de mer

Quelques centaines de kilomètres plus au sud, sur la plage de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), les promeneurs savourent, eux, les 18°C du thermomètre. "On est en manches courtes, on n’a pas encore mis le short mais il n’y en a plus pour longtemps", rigole un monsieur derrière ses lunettes de soleil. À quelques mètres de lui, une dame sort à peine de l’eau : "Premier bain de l’année ! Elle était très bonne, je n’ai même pas eu froid. Ça fait du bien, pour la santé, pour le moral. Et vive la Côte d'Azur." De l’hiver au printemps, tout le monde est content.