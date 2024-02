VIDÉO - Nice : des voitures englouties par un nouveau glissement de terrain

Depuis lundi, les pluies très abondantes dans les Alpes-Maritimes ont fait d'importants dégâts. Les routes sont de plus en plus impraticables. Des logements fragilisés par l'eau ont été contraints d'être évacués.

Sous les gravats, on aperçoit une voiture. Il y en a en réalité trois autres englouties par 500 mètres cubes de roches, mais aussi poids lourd et un hangar partiellement ensevelis, comme on le voit dans le reportage en tête de cet article. Au beau milieu de la nuit, tout un pan de falaise s'est effondré. Heureusement, sans faire de victimes.

Dimanche, il est tombé en 24 heures sur Nice l'équivalent de quatre mois de précipitation, un record pour un mois de février. Plusieurs éboulements et glissements de terrain ont eu lieu à Nice et aux alentours. "Il est évident qu'une pluie comme ça, ça s'infiltre. Et les collines, elles bougent", observe un habitant.

Lundi, une route s'est affaissée en menaçant d'emporter avec elle des maisons en contrebas.

"Ça va se reproduire, nécessairement"

Comment expliquer la répétition de ces phénomènes ? "Nous avons connu une période de sécheresse qui alternait avec une période de fortes précipitations. Et les deux ne vont pas très bien ensemble. Lorsqu'il fait très sec, le terrain se rétracte, les fissures s'ouvrent, et lorsqu'il pleut, comme il a plus récemment, tout ça sature en eau et provoque des éboulements. Ce qui va se reproduire nécessairement", répond le géologue Alain Jean Vernet.

Suite à l'éboulement de la nuit passée, une résidence toute proche est évacuée. Huit personnes sont toujours relogées par la mairie. Sur la Côte d'Azur, la nuit a été encore pluvieuse, mais les précipitations cesseront à partir de mercredi.