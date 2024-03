"On a juste nos yeux pour pleurer" : dans le Var, la tempête Monica a fait monter l'eau à plus d'un mètre dans des maisons

Dans le Var, la tempête Monica a causé des dégâts ce week-end. Dans la commune du Muy, où s'est rendue une équipe de TF1 ce lundi, l'eau est montée jusqu'à 1,50 mètre dans les maisons et les commerces. Le nettoyage s'annonce long et compliqué.

Le travail de plusieurs mois a été englouti en l'espace de quelques minutes pour Nathalie et Laurent, qui ont repris cette boulangerie au Muy (Var) il y a tout juste deux ans. "Vu le prix du chocolat, la qualité du chocolat et le temps passé là-dessus par notre pâtissier, c'est déprimant", se désole Nathalie après avoir constaté les dégâts de la montée des eaux causée par la tempête Monica, ce week-end, sur leur stock de chocolats de Pâques. "On est complètement désemparés, démunis, poursuit-elle. La force de l'eau, on ne peut rien faire. On a juste nos yeux pour pleurer..."

Ce lundi, l'heure est déjà au nettoyage, à l'estimation des dégâts et à l'inquiétude pour l'avenir. Dimanche, suite aux fortes pluies qui ont balayé le sud-est du pays, le fleuve Argens s'est soudainement sorti de son lit. Au Muy, des routes ont été submergées et une douzaine de personnes ont dû être évacuées.

Ce lundi matin, une route sur laquelle se rend notre équipe était encore complètement sous l'eau. Difficile de connaître l'étendue des dégâts. Les pompiers sont attendus dans les prochaines heures pour essayer de libérer l'accès en aspirant l'eau à l'aide de pompes.

La crue a causé une belle frayeur à Sonia, qui témoigne également face à notre caméra. Un canal passe dans son jardin, transformé le temps d'une journée en lac. Dans le département du Var, une centaine de personnes ont été relogées préventivement. Elles ont pu ce lundi retrouver leurs habitations.