"On aurait dit un mur d'eau" : un village de Dordogne balayé par une violente tempête, des dégâts impressionnants

Puissantes rafales, grêle, pluies diluviennes : la commune de Mouleydier, en Dordogne, a essuyé un orage particulièrement violent et localisé dimanche après-midi. Une équipe de TF1 a constaté les dégâts sur place ce lundi matin.

Un épisode de grêle d'une très grande intensité. L'orage n'a duré qu'une vingtaine de minutes, mais très vite, les terrasses et les jardins ont été recouverts de blanc. Dans la commune de Mouleydier (Dordogne), dimanche après-midi, le vent a soufflé en rafales et balayé plusieurs arbres, comme le montre le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.

Ce lundi matin, les dégâts sont impressionnants. Nos images montrent une voiture totalement détruite. Avec le vent et les masses de pluies qui sont tombées, la maison de Franck Calazel a été inondée en quelques minutes. "'J'ai essayé de réagir le mieux possible en mettant le seau, des draps, des serviettes partout, témoigne cet habitant. C'était un torrent dehors sur le parking, c'était infernal. La maison d’en face, on aurait dit un mur d’eau. On ne voyait rien", poursuit-il.

Dans le département, 500 foyers sont sans électricité ce lundi. Une quarantaine d'agents sont mobilisés pour des chutes d'arbres sur les lignes électriques. "Ça a beaucoup soufflé et il y a en plus eu des mois de pluie, ce qui fait que le sol est très meuble, et les arbres ne tiennent plus", explique Patrice Moreau, chef d'agence interventions chez Enedis.

Une supercellule orageuse très difficile à prévoir

L'image ci-dessous montre le nuage qui a traversé le sud du département. C’est ce que l’on appelle une supercellule orageuse, très difficile à prévoir.

De petits grêlons sont tombés par milliers, causant de gros dégâts également dans les vignes. "Toutes les feuilles sont complètement hachées, c'est brûlé à 100%", se désole Lionel Jourdas, viticulteur à Pomport, dont douze hectares de vignes sont détruits. Il exprime son "ras-le-bol" : "On se pose la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête ? En 8 ans, je n'ai eu véritablement que deux récoltes qui n'ont pas été impactées par les aléas climatiques". Ce mardi après-midi, la Dordogne est de nouveau placée en vigilance jaune pour le risque d'orage.