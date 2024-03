"On est revenus à l'âge de pierre" : privée d'électricité à cause de la neige, la station de ski de Roubion perd ses vacanciers

De fortes chutes de neige ont endommagé les lignes électriques de la station de Roubion dans les Alpes-Maritimes. Depuis dimanche, les remontées mécaniques sont à l'arrêt, et les vacanciers se sont aussi retrouvés sans chauffage ni réseau. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Plus de 80 centimètres de neige fraîche, mais des remontées mécaniques à l'arrêt. La petite station de ski de Roubion, dans les Alpes-Maritimes, est privée d'électricité depuis dimanche dernier à cause d'une tempête de neige qui a provoqué des chutes d'arbres et endommagé des lignes électriques. "Ce n'est vraiment pas de chance, on est passé de pas assez de neige à trop de neige d'un coup. On aurait préféré skier sur cette belle neige de qualité plutôt que de prendre la luge, mais c'est comme ça...", commente un vacancier.

Au-delà de l'inaccessibilité des pistes, habitants et vacanciers ont passé trois jours et trois nuits sans chauffage, sans eau chaude et sans réseau, coupés du monde. "La nuit, ça tombait à 10-11 degrés, il ne faisait vraiment pas chaud, et se doucher était très compliqué, vite fait à l'eau froide. On est revenus à l'âge de pierre", raconte l'un d'entre eux. Pour sauver quelques aliments, ils se sont adaptés. "On a mis des yaourts, de la charcuterie, un peu de fromage dans la neige pour tout pouvoir conserver".

Des milliers d'euros de perte pour les hôteliers

Ce mercredi 6 mars, les agents d'Enedis étaient encore à pied d'œuvre, pour rétablir le courant dans la station. Une solution provisoire a été trouvée, celle d'installer sept groupes électrogènes. Mais s'ils sont suffisants pour alimenter de nouveau les foyers, ils ne le sont pas pour relancer les télésièges.

La situation est telle que les vacanciers ont presque déserté la station. Valérie Bonnaud, la gérante de l'hôtel-restaurant "Le Chalet", estime déjà ses pertes financières à 10.000 euros. "On n'a pu accueillir personne à partir de dimanche soir et ça a été compliqué de les prévenir à l'avance, car on n'avait pas de téléphone, les gens sont venus quand même et ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils retournent chez eux avec les enfants. Non seulement on ne gagne pas d'argent, mais en plus, on les rembourse et on jette toute la nourriture qui était dans le congélateur et dans le frigo", déplore-t-elle.

La situation ne devrait pas revenir à la normale avant deux à trois jours, alors que de nouvelles intempéries sont attendues ce week-end.