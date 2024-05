Leur salon est devenu un marécage : le désarroi des habitants de la Somme après les coulées de boues

Après de fortes intempéries dans la Somme, un fleuve de boue a déferlé en quelques instants au milieu d’une dizaine de communes. Pendant 20 minutes, les coulées ont traversé les maisons et emporté au passage les voitures. Reportage dans les rues de Sailly-Laurette aux côtés des habitants sous le choc.

Les rues de Sailly-Laurette ont été transformées mardi soir en torrent de boue. En seulement 20 minutes, le village est devenu méconnaissable. "Vous avez 1 m-1m50 d'eau qui est arrivée avec une force pas possible, qui a poussé les murs, les baies vitrées", raconte un habitant. Au total, trois communes de la Somme ont été ravagées par trois coulées de boue différentes. Les pompiers sont intervenus à 83 reprises dans des conditions, souvent, difficiles.

Rien qu’à Sailly-Laurette, 24 personnes ont été évacuées. Aujourd’hui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article, plusieurs centimètres de boue recouvrent encore un salon. "On a dormi une heure, une heure et demie. Les pompiers ont voulu nous évacuer, mais on a dormi là. On a dit aux grands-parents de venir chercher les enfants, déjà, c’est dur pour eux, je pense", réagit la propriétaire.

Les habitants ont été surpris par la rapidité du phénomène. Dans la commune voisine, la rue a été recouverte en moins d’une minute, à peine le temps de faire marche arrière pour certains automobilistes. Le bilan dans la Somme, mercredi soir : une quarantaine de maisons ravagées et seize véhicules emportés par les torrents.