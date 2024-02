VIDÉO - Pas-de-Calais : après les inondations, des maisons à l'abandon et des villages fantômes

Dans le Pas-de-Calais, plusieurs communes sont inondées pour la cinquième fois depuis le mois de novembre. Certains habitants n'ont jamais pu retourner chez eux et demandent à être expropriés. Mais la démarche est semée d'embûches.

"Il n'y a plus de vie ici". Jean-Marie Demagny, sinistré des inondations du Pas-de-Calais, ne reconnaît pas son quartier de La Madelaine-sous-Montreuil, déserté depuis les inondations. Dans une rue, il n'y a que deux maisons sur 23 qui sont encore habitées. Un village fantôme, protégé par une digue, qui ne sera bientôt plus assez haute pour retenir le marais, gorgé des dernières pluies. L'eau commence à infiltrer des brèches.

Les pompiers et la commune mettent tout en œuvre pour sauver une rue. "On vient colmater des endroits où ces digues ont été affaiblies suite aux nombreuses averses qu'on a pu vivre et subir ce week-end", explique le lieutenant Ben Bachir. Les sacs de sable éviteront peut-être une nouvelle inondation chez Frédéric, un autre sinistré. Il n'habite plus chez lui depuis trois mois, pourtant hors de question de vendre.

À Blendecques, au contraire, vendre est devenu une priorité. "Quand on a vu l'eau monter, monter et s'arrêter au seuil de nos portes, je peux vous dire que l'ambiance était très lourde ici hier soir. On avait tous peur et ça nous a tous confortés dans notre choix", témoigne Vincent Maquignon.

Un rachat à l'amiable est proposé par l'État, à condition que les travaux représentent la moitié de la valeur de la maison. Vincent Maquignon, sinistré des inondations à Blendecques, estime la sienne à 257.000 euros, mais les procédures sont encore floues. "Officiellement, mon relogement s'arrête le 6 mai. Donc si on ne sait pas remplir nos dossiers, soit on vient camper ici, soit on reste en location, et ça nous coûte au moins 1 200 € par mois", s'inquiète Vincent.

Prochaine étape, la visite d'un agent de l'État pour contrôler la valeur des maisons, mais quand ? L'attente commence à être longue.