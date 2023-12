VIDÉO - Pas-de-Calais : ils vivent en mobil-home dans leur jardin après les inondations

Après les inondations du mois dernier dans le Pas-de-Calais, des sinistrés doivent toujours être relogés face aux dégâts subis dans leurs maisons. Une solution a été trouvée par des habitants : dormir, le temps de quelques semaines, dans un mobil-home installé devant chez eux. Une équipe de TF1 a rencontré certains d'entre eux.

Deux mobil-homes installés en pleine rue : à Blendecques, dans le Pas-de-Calais, les sinistrés des intempéries du mois dernier s'organisent comme ils le peuvent après les dégâts subis dans leurs habitations. Touchée par la catastrophe, Myriam va s'installer dans la semaine dans un de ces bungalows. Jusqu'à maintenant, elle s'était relogée dans un gîte. "Ce n'était pas situé très loin, mais je me sentais déracinée, raconte-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus. Je commençais à déprimer."

"On est pressés d'être dans le propre"

Son nouveau logement, de 32 mètres carrés, lui coûte 1000 euros par mois. Cette somme est payée par les assurances. Une solution provisoire, qui risque de durer encore peut-être plusieurs mois, le temps des travaux. "On se rend compte que les délais s'allongent, explique Myriam. Si les baies vitrées sont prises en charge, cela peut durer jusqu'à avril." Avec des murs encore abîmés par les inondations, sa maison, trop humide, est pour le moment inhabitable. Comme cette sinistrée, au total, dans le département, environ 150 dossiers de relogements sont toujours en attente de traitement.

Les voisins de Myriam connaissent d'ailleurs la même situation. Daniel et Christine ont eux aussi emménagé temporairement dans un mobil-home. "On a plus le bruit des humidificateurs, et puis niveau odeurs, ça va être mieux aussi", souligne Daniel. "On est pressés d'être dans le propre, le confort", précise tout de même son épouse. Dans la commune, Jean-François Maes a loué deux de ces habitations temporaires. Mais les demandes se multiplient. "Ça commence à venir, on a des devis en cours, indique le propriétaire. On peut livrer beaucoup de mobil-homes dans les semaines à venir, on a de la disponibilité."

Un peu plus au nord, à Clairmarais, l'eau est toujours visible dans les champs. Dans un camping de la commune, 14 mobil-homes sont occupés par des sinistrés. C'est le cas de la famille de Kelly et Florian. À chaque nouvelle pluie, les parents craignent que leur maison ne subisse de nouveaux dégâts. "On s'imagine qu'elle va reprendre l'eau avant que les travaux ne commencent, développe le jeune papa. Même ici, dans le mobil-home, on a peur : l'eau n'est pas loin, on se dit 'ça se trouve, on va de nouveau se faire inonder'." Tous redoutent de nouvelles crues alors que la pluie devrait faire son retour dans la région avant la fin de la semaine.