VIDÉO - Pas-de-Calais : les images aériennes des nouvelles inondations

Deux mois après des crues historiques, le Pas-de-Calais fait face à de nouvelles inondations. Des habitants ont été encore contraints ce mercredi d'évacuer leurs maisons. Pour prendre la mesure de l'ampleur du phénomène, une équipe de TF1 est montée à bord d'un hélicoptère dans la matinée.

Des eaux qui dévorent tout, transformant les rues en rivières et brouillant les limites entre champs et villes. Les images aériennes à découvrir en tête de cet article, présentées ce mercredi par Jacques Legros en ouverture de son JT de 13H, montrent la nouvelle montée des eaux à laquelle le Pas-de-Calais fait face ces dernières heures. Une vue du ciel, prise ce mercredi matin par l’une de nos équipes montée à bord d’un hélicoptère, qui rappelle évidemment les crues historiques que la région a déjà subie il y a deux mois. Et qui permet de comprendre "l’exaspération", "le découragement" des sinistrés, comme l’explique Jacques Legros en les commentant.

De nouveaux sinistrés évacués dans le Pas-de-Calais Source : JT 13h Semaine

Le Pas-de-Calais reste en vigilance rouge ce mercredi en raison d'une "crue exceptionnelle sur l'Aa". Une nouvelle montée des eaux particulièrement éprouvante pour les habitants, dont certains ont été de nouveau contraints d'évacuer leurs maisons ce mercredi. Notamment dans les communes de Blendecques et Arques, où se rend l'une de nos équipes dans le reportage ci-dessus, qui montre également des images aériennes des inondations.