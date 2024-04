Plus de 30 jours de suite au-dessus des normales : pourquoi autant de pluie en France ?

La France sort de plus de 30 jours consécutifs de pluies au-dessus des normales, avec localement des cumuls de précipitations effarants. En cause notamment, la température record de l'océan Atlantique. TF1 vous explique.

Une fin d'hiver et un début de printemps très arrosés en France. Sur le seul mois de mars, il est tombé à Chinon, en Indre-et-Loire, l'équivalent de deux mois et demi de précipitations. Dans les Cévennes, c'est l'équivalent de quatre à six mois qui a été enregistré. Il a aussi plu pour trois fois plus que la normale en Bourgogne et cinq fois plus à Nîmes, où le record de 1969 a été battu. Résultat : des sols gorgés d'eau, qui ne l'absorbent plus après plus de 30 jours consécutifs de précipitations au-dessus des normales. Elle ruisselle, et crée des inondations.

La pluie n'a cessé de tomber également dans les Alpes-Maritimes cet hiver, avec dix fois plus de précipitations que l'an dernier à la même période, déclenchant une vingtaine d'éboulements et de glissements de terrain depuis le début de l'année. Le Pas-de-Calais, le Finistère, la Vendée ou encore la région parisienne ont aussi connu un hiver particulièrement mouillé. Mais pourquoi tant de pluie ?

"7% d'humidité supplémentaire"

Selon les climatologues, la température record de l'océan Atlantique explique en partie ces cumuls records de précipitations observés à travers tout le pays ces dernières semaines. "Dans l'atmosphère, un degré de plus, c'est 7% d'humidité supplémentaire, et c'est pour ça que les pluies sont beaucoup plus fortes qu'auparavant", explique dans le reportage en tête de cet article, Evelyne Dhéliat, experte et cheffe du service météo de TF1.

Dans ce contexte, avec le réchauffement climatique, ces phénomènes météorologiques jusque-là exceptionnels risquent de se répéter avec des perturbations toujours plus intenses, et certaines zones épargnées par les crues et les inondations pourraient être touchées à l'avenir.

À noter toutefois que les Pyrénées-Orientales font office d'exception : malgré quelques épisodes pluvieux le mois dernier, le département est toujours confronté à une sécheresse historique.