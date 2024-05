Plus de 45°C : les images de la vague de chaleur extrême qui fait suffoquer l'Asie du Sud-Est

Plusieurs pays d’Asie du Sud-Est sont écrasés par une vague de chaleur extrême. Ils ont dû prendre des mesures radicales pour protéger les habitants. Le JT de TF1 vous montre les images.

La vidéo qui ouvre le reportage à voir ci-dessus nous a été transmise mardi après-midi par une Vietnamienne. Elle montre à quoi ressemble actuellement la troisième ville du Vietnam, Haïphong : elle paraît vidée de ses habitants, tranchant avec les images des rues d'ordinaire bondées. Nous sommes pourtant en période de vacances. "C'est un peu déserté parce que tout le monde reste à l'intérieur, explique celle qui les a filmées. Aujourd'hui, il fait en ressenti 46 °C. Dans des jours très chauds comme ça, on va rester à l'intérieur et sortit plutôt le soir."

"On va attendre que ça passe"

Le Vietnam suffoque ainsi depuis près d’une semaine. Largement bétonnées, certaines parties de la capitale Hanoï se transforment en étuves. Plusieurs Français qui y sont installés ont carrément décidé de quitter la ville pour fuir la chaleur. L'un d'entre eux nous a fait parvenir un témoignage vidéo : "Ça fait trois quatre mois que j'habite à Hanoï, on n'a jamais vu des températures comme ça. La semaine dernière, on a eu des coupures de courant donc on n'avait plus de climatisation. C'est pour ça qu'on est partis à Ninh Binh, c'est à une heure et demie d'Hanoï à la campagne. On va attendre que ça passe".

Au-delà du Vietnam, c’est toute l’Asie du Sud-Est qui étouffe. Cette chaleur extrême dure depuis plusieurs jours, avec des pics à plus de 45 degrés en Birmanie, 44 en Thaïlande, 43 au Vietnam et 43 au Cambodge.

Au Bangladesh et aux Philippines, les écoles ont même fermé, mesure exceptionnelle pour protéger les enfants. Difficile également de faire du tourisme, comme nous l'explique ce Français dans le nord de la Thaïlande : "On passe l'après-midi à rester près d'un ventilateur plutôt que de pouvoir explorer les rues". C'est donc le soir que les villes s'animent. Les vagues de chaleur comme celle-ci sont plus fréquentes, plus intenses et plus longues du fait du changement climatique.