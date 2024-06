Vu du ciel, le hameau de la Bérarde, sur le massif de l'Oisand, en Isère, est méconnaissable ce vendredi. Des routes englouties sous des torrents de boue ont cédé et les habitants ont dû être évacués en urgence par hélicoptère. Regardez ce reportage du JT de TF1.

Plus aucune route, aucun pont, mais des roches, de l'eau et de la boue, partout. Sur les images aériennes que montre la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus, voilà à quoi ressemble le village de La Bérarde, sur le massif de l'Oisans, coupé du monde après un épisode de pluies torrentielles.

TF1

"La centaine de personnes a été évacuée, ça vient de s'achever, par le biais de rotations de quatre hélicoptères qui ont été mobilisés pour pouvoir les sortir de là", indique Louis Laugier, préfet de l'Isère, dans notre reportage.

Pour sauver ces habitants et les transférer par les airs aux Deux-Alpes, il fallait faire vite. Car le torrent est si fort qu'il emporte tout avec lui. La chaussée ne résiste pas, à l'image de cette voiture emportée par les eaux. Les arbres non plus. Ce guide en rafting joint par TF1 n'avait jamais vu ça : "Le torrent est énorme, ça fait grignoter les berges", dit-il en se filmant devant les eaux en furie. Un peu plus loin, dans un camping, le terrain est coupé en deux.

Les autorités appellent à la plus grande vigilance. La montée des eaux est toujours en cours, comme le constate notre envoyée spéciale sur place. "Vous le voyez, le débit des cours d'eau est très intense, 30 kilomètres de routes ont été fermés par précaution, et l'accès à la vallée de La Bérarde est totalement inaccessible", explique Marine Chaize.