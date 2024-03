Tempête Nelson : des vagues de huit mètres et des rafales à 183 km/h en Bretagne

En Bretagne, des rafales jusqu'à 183 km/h ont été enregistrées à la Pointe du Raz. Au Conquet et à Brest (Finistère), des vagues de plus de huit mètres ont pu être observées.

La mer se déchaîne. Dans le port du Conquet, les vagues s'écrasent contre la digue, poussées par des vents à 130 km/h. Ici, à la Pointe du Raz, des rafales à 183 km/h ont même été enregistrées ce jeudi matin, la webcam résiste difficilement. Les cordages des bateaux aussi tiennent bon. Ce marin-pêcheur surveille de loin les amarres. Quelques riverains bravent le mauvais temps pour admirer le spectacle à bonne distance. "La mer est grosse, faut pas s'approcher parce que c'est dangereux. Là, on voit que ça a été barré sur le côté, on ne peut pas y aller trop près", témoigne un promeneur. "Cet hiver, on n'a pas été épargné, dès l'automne d'ailleurs, on a eu plusieurs tempêtes par mois", explique un autre.

"Des conditions météo très difficiles, avec des vagues de huit mètres"

L'hiver semble, en effet, se prolonger en Bretagne. Ce mercredi, en début de soirée, la neige est tombée dans le nord du Finistère et dans l'ouest des Côtes-d'Armor, une fine couche très vite effacée par les averses. Au réveil, c'est bien le vent qui perturbe les transports. Des trains annulés par précaution, tout comme les liaisons maritimes vers les îles. "Aujourd'hui, on n'a aucun bateau sur nos lignes, puisqu'on a des conditions météo très difficiles, avec des vagues à plus de huit mètres", précise le directeur d'une compagnie maritime.

Dans le port d'Ouessant, le remorqueur l'Abeille Bourbon se tient prêt à intervenir en cas d'urgence. Le Finistère et cinq autres départements restent en vigilance pour vents violents ce jeudi après-midi.