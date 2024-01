VIDÉO - Près de 10 degrés d'écart... en 40 km : étonnant phénomène météo en Bretagne

Les températures font le grand écart en France ce mercredi : il faisait 6 °C au lever du jour à Nance, contre 13 à Biarritz. Mais de fortes différences sont aussi enregistrées à beaucoup plus petite échelle, à quelques kilomètres près. Regardez cet étonnant reportage de notre équipe en Ille-et-Vilaine, autour de Rennes.

Ce mercredi matin, même notre thermomètre semble dérouté. Difficile à comprendre, mais autour de Rennes, le mercure oscille entre 4 et 12 °C. Ici au nord, les gants sont de sortie. "4°C, il y a pire dans la vie, lance un homme attablé à une terrasse malgré la météo pluvieuse. Il n'y a pas encore d'ours blancs qui traversent la place du village. Ça va, on a encore de la marge." En effet, mais par rapport aux communes voisines, le contraste est, paraît il, saisissant. Guillaume doit aller vers le sud pour le travail. Il attend de voir. "S'il fait douze, ça ne va pas changer grand-chose pour moi, sourit-il. Au lieu de mettre deux manteaux pour travailler, je n'en mettrai qu'un seul".

Notre équipe fait elle-même le test dans la vidéo en tête de cet article. Direction le sud de Rennes, en quête de chaleur. "C'est allé très vite. En moins de 40 kilomètres, on est passé de quatre degrés à onze degrés", indique notre reporter. Une fois arrivé à Janzé, il pleut toujours, mais les gants ne sont plus nécessaires. "Ah non, je n'ai pas remis mon manteau !, dit une femme. Il vaut mieux quand même son petit parapluie ou son petit impair". "Il y a sept degrés de différence, c'est inquiétant quand même, souligne une autre. Sept degrés en 40 kilomètres, on n'est pas en montagne non plus..." Ici, tout le monde reconnaît que la situation est inhabituelle. La Bretagne est coupée en deux, comme le montre la carte ci-dessous :

TF1

Un phénomène qui s'explique. "C'est vraiment le dynamisme de la dépression Irène, qui aspire vraiment beaucoup d'air extrêmement doux, qui nous permet d'avoir ce contraste, nous éclaire le prévisionniste de Météo-France François Gourand. On a une limite qui est vraiment très, très nette sur cette situation".

Les météorologues constatent de temps en temps un tel phénomène hivernal, mais il est rarement aussi marqué.