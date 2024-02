VIDÉO - Pyrénées : après des vacances sans neige, ils repartent... sous de fortes chutes

Un mètre de neige est tombé en 48h sur les Pyrénées. De quoi peut-être sauver la saison des stations de ski, après la pénurie. Mais ces chutes massives augmentent le risque d'avalanche et complique le départ des vacanciers.

Sur la route, les déneigeuses s'enchaînent pour permettre l'accès à la station de ski de Gourette, aux Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques). Les vacanciers qui doivent repartir ce mardi matin se sont fait surprendre par la quantité de neige. "Ça va être compliqué ! Quand est arrivé, il n'y avait vraiment plus de neige du tout. Et là, il doit y avoir au moins 40 cm", témoigne une mère de famille. "On a été chercher une pelle, c’est bien enneigé... Et puis on fait le maximum pour un départ en début d'après-midi", rapporte un autre vacancier.

Avec de telles conditions météorologiques, le risque d'avalanche est de quatre sur cinq. Alors depuis six heures ce matin, les équipes sont mobilisées pour sécuriser le domaine. Des avalanches sont déclenchées de manière préventive grâce à des explosifs. Les dameuses prennent le relais pour lisser les pistes.

"On était un peu désespérés"

La télécabine a ouvert avec 30 minutes de retard mardi matin. Il a fallu dégager plus de 30 centimètres de neige tombés cette nuit. Il n'est pas question de faire du hors-piste aujourd'hui. Par précaution, la station n'ouvre qu'à moitié pour le moment.

Pour les commerçants, cette neige était inespérée, une chance de sauver la saison. "Ça y est, on repart un peu. On était un peu désespérés… Ça arrive un peu tard pour nous puisque les vacances de Bordeaux sont presque finies. Mais ça va nous permettre de faire un joli mois de mars", témoigne l'un d'eux.

Les chutes de neige vont se poursuivre jusqu'à ce soir. Près de 30 à 80 centimètres sont attendus sur les massifs des Pyrénées-Atlantiques.