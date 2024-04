VIDÉO - Rhône : leur maison se retrouve au bord du vide après un éboulement spectaculaire

Les pluies diluviennes dans la région lyonnaise laissent des dégâts impressionnants. Dans la commune d'Irigny, une famille a dû être évacuée et relogée en urgence après un éboulement spectaculaire. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Au bord du vide, au-dessus d'un trou, la maison d'Irigny, dans le Rhône, que montre le reportage de TF1 ci-dessus, menace de s'effondrer. Dimanche, le torrent a charrié des tonnes de boue, et le sol a été creusé sur cinq mètres de profondeur. Voiture, cabanon, tout est désormais enseveli sous des mètres cubes de terre.

Frédéric, le propriétaire, évacué en urgence, a dormi à l'hôtel avec sa femme et ses trois enfants. Ils ne sont partis qu'avec quelques affaires, de quoi tenir plusieurs jours. Pour l'instant, il est impossible de retourner dans la maison. "On a tellement de choses qu'on a laissées... C'est ça qui fait le plus mal, confie-t-il face à notre caméra. Se dire que tout ce qui est là, on ne le récupérera peut-être jamais, tous nos souvenirs, ces choses qu'on a accumulées pendant des années et des années". Le père de famille positive néanmoins : "Tant qu'elle est debout, on se dit qu'un jour, on y aura peut-être accès et qu'on ne va pas tout perdre".

La coulée de boue a aussi couvert le terrain du propriétaire voisin. "Regardez, les arbres sont déracinés, montre-t-il. Ce sont des arbres qui ont peut-être 80 ans ou plus". Ici, c'est déjà la quatrième inondation en moins de six ans. Les habitants ont interpellé la métropole, des travaux sont envisagés. "Ce n'est pas assez rapide. S'il faut attendre trois ans dans ces circonstances, vous voyez ce qui peut arriver", lance le voisin de Frédéric.

En seulement 24 heures, il est tombé près d'un mois de pluie dans la métropole lyonnaise. Avec des dégâts impressionnants, comme le parking totalement inondé ou le déraillement d'un TER que montre la suite de notre reportage.