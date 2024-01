"Si j'y perds, c'est non" : le dilemme des sinistrés du Pas-de-Calais dont l'État pourrait racheter la maison

Dans le Pas-de-Calais, l'État pourrait racheter les maisons les plus durement touchées par les inondations, a indiqué mardi le gouvernement. Une équipe de TF1 s'est rendue à Blendecques, commune violemment frappée par les crues. Sur place, les sinistrés sont partagés entre espoir et incertitude.

Cette maison au bord de l'Aa est devenue le cauchemar de Marc Heneman. Ces derniers mois, celle-ci a été deux fois inondée. Les dégâts sont importants. "On va dire qu'elle est vétuste, insalubre", rapporte le sinistré, habitant de la commune de Blendecques, très touchée par les inondations depuis le mois de novembre. Mais cet homme retrouve aujourd'hui de l'espoir : l’État pourrait racheter sa maison qui vaut 90.000 euros. "Ce serait un soulagement, cela me permettrait de ne plus vivre dans la peur", explique Marc, dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.

Un dispositif qui ne couvre parfois pas l'entièreté du prix

En effet, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a évoqué mardi la possibilité de rachat des logements des sinistrés quand ceux-ci ont été lourdement endommagés par les intempéries des derniers mois. Le préfet du département devrait d'ailleurs "préciser les conditions" permettant aux habitants dont la maison a subi des dégâts dépassant "la moitié de la valeur vénale" de bénéficier d'un "dispositif de rachat dans le cadre du fonds Barnier". Ce système d'aide, créé en 1995, avait été mis en place pour "protéger les personnes et les biens exposés aux risques naturels majeurs".

L’État fixe néanmoins une limite. Le rachat ne pourra pas dépasser 240.000 euros. Vincent Maquignon, un autre sinistré, devrait ainsi faire une croix sur 10.000 euros s'il se sépare de sa maison touchée par les crues. "Perdre de l'argent, ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, nos maisons ne valent plus rien, expose, fataliste, cet adjoint au maire de la commune de Blendecques. Elles sont complètement invendables." Le rachat dépendra du montant des dégâts. Pour l'élu, le contour de cette mesure reste donc encore trop flou. "J'ai peur qu'ils aient lancé de faux espoirs pour certaines personnes et que le soufflé retombe très vite", craint-il.

Dans la localité, Silvana Foldi pourrait elle aussi être concernée par ce dispositif. Mais elle est confrontée à un problème. Si l’État rachète sa maison, il lui reste la fin de son crédit à rembourser. "Si je suis perdante, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester dans ma maison et finir de la payer, puis voir si je peux la louer ou la vendre", avance cette femme. Pour tous les habitants, choisir de profiter de la mesure ou non risque de constituer un véritable dilemme. Mardi, Christophe Béchu a aussi indiqué que des "rachats amiables" des habitations moins gravement endommagées pourraient également avoir lieu.