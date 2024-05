Somme : d'impressionnantes coulées de boue s'infiltrent dans des maisons, les habitants sidérés

Dans la Somme, des coulées de boue impressionnantes ont partagé des communes en deux. Au lendemain de ce phénomène intense, les habitants rencontrés ce mercredi par TF1 sont sidérés.

À la pelle ou au tracteur, tous les moyens sont bons pour évacuer les montagnes de boues de Sailly-Laurette (Somme) ce mercredi matin. "Vous avez 1 m-1m50 d'eau qui est arrivée avec une force pas possible, ( ) ça a tout soulevé", décrit un habitant en pleine action. Mardi, comme le montrent les images du reportage de TF1 à voir ci-dessus, les rues de la commune ont été inondées par un torrent de boue inarrêtable pendant plus de deux heures, assez puissant pour emporter des voitures sur son passage. Aucune victime n'est à déplorer, mais une dizaine d’évacuations d’urgence ont été nécessaires.

La coulée ne s’est pas arrêtée au seuil des maisons. Chez Amandine, la baie vitrée s’est brisée sous la force du courant, et la boue s’est infiltrée partout à l'intérieur de son habitation. Son salon n'a plus rien d'accueillant. Meubles, objets, souvenirs... tout est sale, parfois irrécupérable. "On a dormi une heure, une heure et demie, raconte la mère de famille. Les pompiers voulaient nous évacuer, mais on a dormi là parce que ce n'est pas sécurisé. On a dit aux grand-parents de venir chercher les enfants, c'est dur pour eux..." Dehors, des amis et des voisins s’activent pour nettoyer sa cour. "Ça peut être nous aussi, on habite à dix minutes d'ci donc en fait, c'est une évidence, on vient les aider, on ne les laisse pas comme ça, tout simplement", explique une femme venue prêter main forte.

Sailly-Laurette a été la plus touchée, mais d’autres communes ont aussi été la cible des orages, comme Bray-sur-Somme. Une chaîne s'est formée devant chez Cécile pour vider son garage. Une benne entière est déjà prête à être jetée. "C'est notre vie. Ça, ce sont les affaires de bébé de mes enfants que j'avais gardées pour mes petits-enfants...", se désole-t-elle. Il est encore impossible d'estimer le montant des dégâts.