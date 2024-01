VIDÉO - Froid polaire en Suède : les images saisissantes de la vie par moins 43°C

Câbles électriques gelés, véhicules coincés... Une vague de froid spectaculaire touche la Suède. Avec -43,6 °C dans le nord, le pays scandinave a enregistré mercredi la température la plus basse en 25 ans pour un mois de janvier sur son territoire. Regardez cette vidéo du 20H de TF1.

Coincés sur une autoroute au milieu d’une tempête de neige et d’un froid polaire. C'est ce qu'ont vécu près d'un millier de Suédois, pourtant habitués au froid. Une situation exceptionnelle qui a joué les prolongations. "Cela fait douze heures que j'attends, bientôt treize", s'exclame une automobiliste, bloquée malgré le travail bien rôdé des déneigeuses, dans la vidéo de TF1 ci-dessus.

Mercredi 3 janvier, le mercure est descendu jusqu'à -43,6°C dans le nord de la Suède à la station de Kvikkjokk-Årrenjarka. Il s'agit de la température la plus basse en 25 ans pour un mois de janvier dans le pays.

-38,7°C en Finlande, -27°C en Norvège

Résultat : tout se fige en Suède. Dans le reportage en tête de cet article, on peut voir des câbles électriques intégralement rigides, complètement gelés, ou encore des cristaux de neige qui tombent du ciel. Une Suédoise, elle, tourne une vidéo TikTok, les cils et poils de nez congelés. Sur le site web du groupe de télévision SVT, une internaute s'amuse : "J'ai commandé un plat à emporter hier. Après trente minutes de marche, le Coca avait gelé".

Ce phénomène extrême ne touche pas uniquement la Suède septentrionale, mais bien l'ensemble des pays nordiques. Un record saisonnier de -38,7°C a, par exemple, été enregistré mardi soir dans le nord de la région lapone, en Finlande. La valeur de -42,1°C a également été relevée à Enontekiö (nord-ouest de la Finlande). Des records de froid ont par ailleurs été battus en Norvège, le mercure étant descendu jusqu'à -27°C.

Les habitants, qui ne sont tout de même pas habitués à des conditions aussi extrêmes à cette période de l'année, doivent s'adapter. Certains optent pour de la pêche sur glace quand d'autres en profitent pour sortir les skis. Toujours est-il que ce froid polaire perturbe largement les transports dans les pays concernés, à commencer par le rail.

Quelques centaines de voitures et camions ont été bloqués, ce jeudi, au Danemark, notamment entre Ødum et Mejlby. Même problème en Suède, avec de nombreux véhicules mis à mal sur l'autoroute E22, vers Exeröd et Linderöd.

Ces temps glacials arrivent désormais en France, dès ce week-end. Il faut ainsi s'attendre à des températures cinq à six degrés en dessous les normales de saison. -2°C à Paris ou Limoges, -4°C à Strasbourg, ou encore -5°C à Belfort, Chaumont et Clermont-Ferrand, des températures qui n'avaient pas été atteintes depuis 2019.