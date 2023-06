VIDÉO - Records de chaleur en Corse : qu'est-ce que le sirocco et l'effet de Foehn ?

Ses rafales, de 50 à 60 km/h, peuvent apporter du sable, comme sur les images de mars 2022 que montre notre reportage. "Les gens qui sont actuellement dans le sud-est et en Corse voient un ciel qui a une couleur caractéristique, chargée de sable. Donc on a déjà du sable dans l'atmosphère aujourd'hui mardi et on va en avoir demain et jeudi", explique François Gouraud, prévisionniste à Météo-France.

Pourquoi fait-il si chaud ? Le sirocco n'est pas le seul responsable, un autre phénomène l'amplifie, l'effet de Fœhn. Lorsque le sirocco se heurte au relief, il perd son humidité. Et quand il redescend en plaine, il est très sec et peut atteindre 40 degrés.

Ce mercredi, les températures devraient continuer à grimper. L'île pourrait même battre son record absolu de chaleur à l'ombre, 40,3°C recensés en 1983.