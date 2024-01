VIDÉO - Pourquoi les cyclones deviennent de plus en plus puissants

Pour la première fois depuis 35 ans, Météo France avait placé La Réunion en alerte maximale. Le cyclone Belal a été finalement moins puissant que prévu. Mais faut-il craindre de phénomènes plus fréquents ou plus dévastateurs à l'avenir ?

Les images montrent la puissance du phénomène. Le cyclone Belal devait marquer l'histoire de l'île de La Réunion. Mais a-t-il vraiment été un cyclone ultra-violent ? La réponse est oui. Des vagues de huit à dix mètres ont été observées, c'est très rare, même à La Réunion qui est habituée aux cyclones.

La puissance du vent a atteint 217 km/h sur les sommets. Un niveau exceptionnel mais moins dramatique qu'attendu. "Les rafales ont été 30 à 40 km/h plus basses qu'annoncé initialement, observe Paul Marquis, météorologue indépendant. En revanche au niveau des pluies ça a été plutôt conforme à ce qui était annoncé." L'une des explications est que le cyclone a changé de trajectoire à la dernière minute. Il a longé les côtes au nord de l'île, alors qu'il devait la traverser de bout en bout, selon les prévisions. Ce qui aurait occasionné encore plus de dégâts.

Harvey en 2017, Laura en 2020 ou encore Grace en 2021... Les cyclones vont-ils devenir plus fréquents avec le réchauffement climatique ? Non, selon la spécialiste Françoise Vimeux, climatologue. Pluie et vents, en revanche, seront plus violents : "Le cyclone tire son énergie de l'océan. L'océan va être en moyenne plus chaud donc les cyclones vont être plus intenses."