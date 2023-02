VIDÉO - À sec comme en plein été : la galère de villages pour se ravitailler

Après huit jours de calvaire, la mairie a beau lui assurer que l'eau ne sera plus coupée, Marie-Clémence ne peut s'empêcher de faire des réserves : "L'eau est très précieuse, on s'en rend compte". La semaine dernière, la centaine d'habitants du village d'Arlanc, dans le Puy-de-Dôme, se sont en effet retrouvés sans eau potable. Un mince filet d'eau coule pendant la nuit, mais plus rien pendant la journée. "Je me levais à 5 heures du matin et je récupérais l'eau dans des bassines, pour les WC. On ne prenait pas de douche. Nous n'avons pas été avertis, j'ai été surprise", raconte Marie-Clémence.

Les habitants doivent limiter leur consommation en évitant par exemple de laver leur voiture. La situation dure depuis cinq mois à Arlanc. À cause de la sécheresse, les sources de la commune se sont taries. Le maire fait donc venir de l'eau des communes alentours. Un camion-citerne fait l'aller-retour cinq fois par jour. Une logistique qui demande une vigilance de chaque instant pour éviter que le niveau ne tombe trop bas, comme la semaine dernière.