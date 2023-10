VIDÉO - Vents violents : la Haute-Corse sous les rafales ce mardi

"C'est impressionnant !", s'exclame un vacancier sur la plage. Les rafales se sont déjà levées ce mardi matin sur le cap Corse, particulièrement exposé. La Haute-Corse est placée en vigilance orange pour vents violents de 10h à 16h, a indiqué Météo France. Le libeccio (vent violent du sud) s'est établi dès la matinée et devrait se renforcer, provoquant des rafales jusqu'à 180 km/h quelques heures plus tard.

"J'avoue qu'aujourd'hui, c'est très fort. Il faut faire attention aux vagues. Surtout que ce soir, on rentre en bateau à Toulon, on se demande comment va être la mer", s'inquiète un passant interrogé dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Quand on se tient en bord de mer, on a des embruns qui arrachent tout à la surface de l'eau, donc on a l'impression d'avoir un brouillard sur deux ou trois mètres de hauteur", constate un autre vacancier.