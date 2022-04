"C’est brûlé" : ces producteurs d’amandes et de pommes ont (encore) tout perdu à cause du gel

Dans la Creuse, où se rend cet autre reportage du 13H de TF1 ci-dessus, les producteurs de pommes n'ont pas été épargnés non plus. "Normalement à -3,5, -4 degrés, le fruit est détruit donc là on a peu d'espoir qu'il y a ait des survivants, on aura entre 70 et 90% de pertes", anticipe l'un d'eux. Une nouvelle fois, ce dernier ne pourra que compter sur les aides de l'État, soit un tiers de ce qu'il estime avoir perdu : "50.000 euros minimum". Même constat chez un second producteur avec trop peu de moyens pour investir dans des dispositifs anti-gel : "Le pistil est tout noir, cette fleur est avortée, c'est terminé". Son seul petit espoir ? La possibilité, peut-être, de sauver quelques variétés tardives, mais il faudra attendre quelques jours pour en être certain.