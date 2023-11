VIDÉO - "C'est toute une vie qui part à la mer" : après le passage de la tempête Ciarán, la Corse-du-Sud panse ses plaies

Dans le port, plusieurs bateaux ont coulé, et les infrastructures sont endommagées. Les nombreux pêcheurs du village ne vont plus pouvoir travailler. "Ça va les pousser à la retraite, puisqu’il faut avoir le courage à un certain âge de repartir à zéro", estime un habitant. Si la saison touristique est terminée, et que les acteurs de cette filière auront quelques mois pour reconstruire, les pêcheurs travaillent toute l'année et sont désormais privés de leur outil de travail. Ce samedi soir, un nouvel épisode de pluie est attendu. Toute la Corse a été placée en vigilance orange inondation.