VIDÉO - Fonte des glaciers : en Savoie, une passerelle de randonnée emportée par les eaux

Subsiste une question : comment expliquer cette situation ? Réponse : les orages et les températures caniculaires. Soit des chaleurs qui accélèrent la fonte des glaciers de la Vanoise situés en amont. "L’isotherme zéro degré (l'altitude minimale à laquelle la température atteint la valeur de 0 degré Celsius - NDLR) est monté autour de 5000 mètres. Ce sont des choses heureusement assez rares au mois d'août. Plus il fait chaud, plus la glace fond et plus la glace fond, plus les ruisseaux augmentent".