VIDÉO - Après la neige et le verglas, les dangers du regel

Dans l'Hexagone, de nombreux secteurs restent dangereux. À la neige et au verglas, s'ajoute le phénomène de regel.

Conduite délicate sur les routes d'Auvergne. La difficulté ce vendredi : le regel, cette couche de neige gelée qui recouvre une partie des routes et les véhicules. Avec -5°C au réveil, tout le monde se prépare : "Je crois que je vais y aller à tâtons", confie une Auvergnate en dégivrant son véhicule.

Il faut réduire sa vitesse de 20 km/h. Attention aux bas-côtés qui sont totalement gelés ! Heureusement, le salage continue à certains endroits même s'il ne neige pas.

Le regel plus accidentogène que la neige

Durant toute la nuit, les conducteurs de poids lourds, eux, avaient interdiction de rouler pour éviter de bloquer les routes. Ils ont dû attendre 8 heures du matin pour repartir.

Éviter les accidents, c'est la priorité des petites communes. Certaines innovent, comme à Murat (Cantal), en utilisant une ressource locale à la place du sel, une pierre volcanique, la pouzzolane.

Malgré cela, il y a toujours un regain d'accidents, et un garage de Murat fait face à des réparations supplémentaires. Les carrosseries souffrent et parfois, les dégâts sont plus graves et plus chers. "Tout ce qui est pare-chocs, phares, face avant, radiateur, c'est quand même un beau petit choc", constate le garagiste face à un véhicule accidenté. Facture : 3500 €. Le regel serait même plus accidentogène que la neige. "Les gens le matin, ils s'y attendent pas. Tandis que quand il y a quand même de la neige, ils se méfient. Ils sortent un peu moins", explique Benjamin, employé du garage.

Attention ! Les températures vont rester négatives toute la journée de ce vendredi dans plusieurs régions. La vigilance est donc de mise jusqu'à samedi.