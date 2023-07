VIDÉO - Colère en Seine-Maritime : pour l'administration, la tornade de Motteville... n'existe pas

En attendant, le refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle laisse les habitants en plein désarroi. "Le mur a bougé de 33 centimètres, on n'ose même plus ouvrir la porte, parce qu'on risque de le prendre sur le dos", décrit face à notre caméra Thierry, dont la maison a fait les frais du passage de la tornade. Sa cheminée, le jardin et la toiture de sa maison ont également été abîmés. Uniquement pour cette dernière, le coût des travaux de remise en état s'élève à 19.000 euros, et son assurance ne prendra qu'une partie de la somme en charge. "Si l'état de catastrophe naturelle avait été reconnu, on aurait juste eu la franchise, de 300 et quelques euros, à régler. Malheureusement, on en a pour une bonne partie. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas passer outre, malheureusement", se désole-t-il.