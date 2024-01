VIDÉO - "On a la trouille" : le cyclone Belal va frapper La Réunion, les habitants retiennent leur souffle

Les habitants du département français de l’océan Indien ont reçu l’ordre de se confiner en attendant l’arrivée lundi 15 janvier d’un cyclone "qui pourrait marquer l’histoire" de l’île, selon Météo France. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place, où les premiers effets de ce phénomène étaient déjà notables dimanche.

La puissance du cyclone se fait déjà sentir. À Saint-Denis, dimanche après-midi, les habitants sont surpris par le déferlement des vagues, comme le montre la vidéo ci-dessous. Ce sont les premiers effets du cyclone Belal, qui devrait frapper d’ici à lundi matin l’île de la Réunion. Certains habitants observent, à la fois fascinés et inquiets. "C'est sombre, on ne sait pas quand ça va arriver", réagit un habitant interrogé dans le reportage en tête de cet article. "C'est joli, mais j'ai peur", renchérit une fillette.

Le préfet de ce département-région de quelque 870.000 habitants a déclenché l'alerte violette, le plus haut niveau, à compter de lundi 6h heure locale (3h à Paris). Le niveau violet de l'alerte cyclonique implique "un confinement strict de l'ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité", précise un communiqué. L'alerte rouge cyclonique avait été déclenchée plus tôt dimanche après-midi.

Dans le reportage ci-dessus, une équipe de TF1 s'est rendue dans un quartier populaire faisant partie des zones à risque. Les fortes pluies risquent de faire déborder la rivière, présente tout près, provoquant dans le même temps des glissements de terrain. "Il faut que vous alliez soit chez un membre de votre famille, soit il faut se réfugier dans un centre d'hébergement", explique méthodiquement une policière à un habitant.

Près de 150 centres d'hébergement ouverts

"Quand il y a des rafales de vent, on a la trouille. On ne sait pas ce qui nous attend. S'il faut partir à la dernière minute, on partira !", anticipe une autre habitante, interrogée par TF1. À noter que six centres de vie ont été mis en place pour des patients nécessitant des équipements pour leurs soins, en plus des 142 centres d'hébergement déployés sur le territoire afin d'accueillir des personnes précaires ou habitant en bord de ravines ou cours d'eau, selon les autorités.

Face aux vents violents, les habitants prennent les devants et débarrassent leurs terrasses. "Là, il faut ramasser tout ce qui risque d'être arraché, tout ce qui risque d'être dangereux pour soit ou pour les autres", explique un Réunionnais.

Les autorités ont appelé à rester confiné jusqu'à mardi matin, mais aussi à effectuer des stocks d'eau et de nourriture. Difficile cependant de le faire dans certains supermarchés : "Le rayon eau est complètement vidé, les gens ont déjà pris des précautions", constate un habitant qui sort de la grande surface.

Selon Météo France, les vents de Belal pourraient dépasser les 200 km/h sur le littoral et plus de 250 km/h dans les hauteurs de l'île, 200 à 300 mm de précipitations sont attendues en quelques heures, ainsi qu'une houle pouvant atteindre huit mètres.