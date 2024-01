VIDÉO - Belal : après La Réunion, le cyclone sème le chaos sur l’île Maurice

L’île Maurice, voisine de La Réunion, a été touchée par les pluies diluviennes dans les rues de la capitale Saint-Louis, à l'approche du cyclone Belal. Une personne est décédée, et de nombreuses voitures ont été prises au piège, emportées par les eaux. TF1 fait le point.

Prisonnier de son véhicule, un homme tente de s'abriter sur le toit pour échapper à la violence des flots. À Port-Louis, capitale de l'île Maurice, des centaines de personnes ont été prises au piège par la montée des eaux lundi 15 janvier au matin, comme le montre la vidéo en tête de cet article. L'île connaît des premiers dégâts impressionnants à l'approche du cyclone Belal. Il "passera à son point le plus rapproché, soit environ 70 km au sud de l'île, tôt demain matin (mardi, NDLR)", ont précisé les services météorologiques (MMS) dans un communiqué.

Face à la montée des eaux, les riverains ont dû organiser eux-mêmes des sauvetages de fortune, créant une chaîne humaine pour s'entraider. Des images montrent même des policiers en intervention être obligés d'évacuer leur véhicule, englouti par les eaux.

Le cyclone Belal a fait au moins un mort sur l'Île Maurice, où le niveau d'alerte a été relevé lundi à 3 (sur 4 possible), quelques heures après que l'œil du cyclone a touché l'île voisine de La Réunion. Sur place, les fortes pluies ont pris par surprise la population, causant chaos et dégâts. Selon un communiqué du gouvernement, de nombreux salariés et fonctionnaires ont quitté leur travail à la mi-journée, mais se sont retrouvés pris au piège dans des rues inondées.

D'autres images montrent de puissantes vagues submergeant le front de mer de la capitale, ainsi que des bâtiments inondés avec des meubles flottant dans l'eau. Les établissements scolaires sont fermés jusqu'à mardi, a également annoncé le ministre de l'Éducation.

Dans les prochaines heures, "des pluies torrentielles" et des rafales pouvant atteindre 110 km/h sont attendues, ont indiqué les services météorologiques. Le cyclone devrait toucher le sud de l'île mardi matin. En attendant, de nombreux résidents sont privés d'électricité. Maurice a été frappée, en février 2023, par de fortes pluies et des vents violents du cyclone Freddy, qui avait ravagé le sud-est de l'Afrique, notamment au Malawi, au Mozambique et à Madagascar.