VIDÉO - "On s'est réfugiés au milieu de la maison" : la nuit d'enfer des Réunionnais frappés par le cyclone Belal

Ces 25 dernières années, la Réunion a été frappée par au moins dix cyclones. Les habitants connaissent donc les consignes de sécurité. Mais cette fois, la force des vents a provoqué des coupures d’électricité dans plus de 150.000 foyers.

Confinés dans le noir, un quart des habitations de la Réunion étaient, lundi soir, sans électricité à la suite du passage du cyclone Belal. "A Petite-Île, on n'a plus d'électricité depuis environ 10h. C'est revenu par intermittence, j'espérais que ça tienne pour mon frigo, mais malheureusement non. J'espère que je ne vais pas devoir jeter trop de choses", témoignait Christophe, un habitant. Il n’y a pas de courant non plus dans la ville voisine de Saint-Pierre. "On s'éclaire à la bougie et avec des lampes frontales, raconte Mélina dans le reportage en tête de cet article. Comme on est barricadés, on peut juste entendre les bruits dehors, ça tape contre la maison, c'est vraiment impressionnant, ça fait peur." Dans la nuit de dimanche à lundi, Les Réunionnais ont entendu des puissantes rafales de vent en continu. Avant de passer une deuxième nuit cloîtrés chez eux.

"On s’est réfugiés au milieu de la maison. On a essayé de mettre quelques matelas de part et d’autre, pour former une petite cabane et puis essayer de se protéger en cas d’explosion des vitres par exemple. On a mis aussi du scotch de fortune pour limiter les éclats de verre", raconte un habitant.

Au total, 129.000 personnes n’ont plus d’eau courante. Dans la maison où nous nous sommes rendus, elle coule encore, mais elle n’est plus potable. Chacun puise dans ses réserves. Confinés dans des maisons, parfois fortement endommagées par le cyclone, Les Réunionnais ne pourront sortir de chez eux que mardi matin.