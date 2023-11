VIDÉO - Finistère : ils sortent admirer les vagues de la tempête Ciarán malgré l'interdit

Ces phénomènes de vagues-submersion lors des tempêtes risquent de devenir de plus en plus dangereux avec la montée du niveau de la mer liée à la fonte des glaces. Pour protéger sa maison des vagues, Christian, rencontré par nos équipes, a construit une installation de fortune en urgence : "J'ai mis du bois pour protéger les vitrages qu'il y a derrière", raconte-t-il en pointant du doigt son habitation entièrement recouverte de planches.

"Il y a quand même un risque de projections qui viendraient casser les carreaux", ajoute-t-il. "On est sereins. On a encore des vents qui sont prévus jusqu'à dimanche. Comme les planches sont en place, on va les garder", renchérit sa femme.