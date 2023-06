VIDÉO - Hauts-de France : pourquoi des orages si violents sans alerte orange ?

En un quart d’heure seulement, cette rue de Comines, dans le Nord, a été noyée sous l’averse. Jusqu’à 80 centimètres d’eau par endroits, qui ont pris tout le monde de court. "J’ai 63 ans, je n’ai jamais vu ça. J'ai vu des champs noyés, mais jamais autant d'eau en si peu de temps", témoigne un habitant. Ce mercredi, des agriculteurs et des voisins doivent se relayer, écoper, pomper, car dans les maisons, l’eau a envahi les sous-sols et endommagé une grande partie des meubles.

Avec "un pincement au cœur", un habitant montre sa cuisine récemment refaite et désormais sens dessus dessous : "On travaille pour ça et en dix minutes, tout est parti..." L'orage qui a frappé la commune a été d’une rare violence en si peu de temps, alors même que le Nord n’était placé qu’en vigilance jaune par Météo France.