VIDÉO - Inondations aux États-Unis : les images impressionnantes du Vermont sous les eaux

Les images satellites dévoilent un paysage complètement défiguré. Des pluies torrentielles, soit l'équivalent de deux mois de précipitations en seulement une nuit, sont tombées entre dimanche et lundi dans tout le nord-est des Etats-Unis, selon le service national de météo qui évoque jusqu'à vingt centimètres en certains endroits. Comme les Etats de New York, du New Jersey, du Connecticut, de Pennsylvanie, du Massachusetts, le Vermont fait l'objet d'alertes aux crues subites. Mais face à l'ampleur des dégâts dans cet état frontalier du Canada, particulièrement touché, les autorités ont décrété l'état d'urgence.

Sur des images diffusées par les autorités, dont des extraits figurent dans le reportage en tête de cet article, les routes de certaines localités apparaissent littéralement submergées impraticables.